Nereus Harga Hari Ini

Harga langsung Nereus (NRS) hari ini ialah $ 0.131387, dengan 1.71% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NRS kepada USD penukaran adalah $ 0.131387 setiap NRS.

Nereus kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,125,065, dengan bekalan edaran sebanyak 39.01M NRS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NRS didagangkan antara $ 0.131239 (rendah) dan $ 0.136048 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.687331, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.088159.

Dalam prestasi jangka pendek, NRS dipindahkan -0.42% dalam sejam terakhir dan -5.82% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Nereus (NRS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.13M$ 5.13M $ 5.13M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 131.39M$ 131.39M $ 131.39M Bekalan Peredaran 39.01M 39.01M 39.01M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Nereus ialah $ 5.13M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NRS ialah 39.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 131.39M.