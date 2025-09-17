Neroboss (NEROBOSS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01621925$ 0.01621925 $ 0.01621925 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.15% Perubahan Harga (1D) -4.61% Perubahan Harga (7D) +9.10% Perubahan Harga (7D) +9.10%

Neroboss (NEROBOSS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NEROBOSS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NEROBOSS sepanjang masa ialah $ 0.01621925, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NEROBOSS telah berubah sebanyak -1.15% sejak sejam yang lalu, -4.61% dalam 24 jam dan +9.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Neroboss (NEROBOSS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 44.83K$ 44.83K $ 44.83K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 44.83K$ 44.83K $ 44.83K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,998,802.0 999,998,802.0 999,998,802.0

Had Pasaran semasa Neroboss ialah $ 44.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NEROBOSS ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999998802.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 44.83K.