Nerve Finance (NRV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00202157 $ 0.00202157 $ 0.00202157 24J Rendah $ 0.0021277 $ 0.0021277 $ 0.0021277 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00202157$ 0.00202157 $ 0.00202157 24J Tinggi $ 0.0021277$ 0.0021277 $ 0.0021277 Sepanjang Masa $ 6.65$ 6.65 $ 6.65 Harga Terendah $ 0.00106711$ 0.00106711 $ 0.00106711 Perubahan Harga (1J) +0.06% Perubahan Harga (1D) +0.02% Perubahan Harga (7D) -9.19% Perubahan Harga (7D) -9.19%

Nerve Finance (NRV) harga masa nyata ialah $0.00202784. Sepanjang 24 jam yang lalu, NRV didagangkan antara $ 0.00202157 rendah dan $ 0.0021277 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NRV sepanjang masa ialah $ 6.65, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00106711.

Dari segi prestasi jangka pendek, NRV telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan -9.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nerve Finance (NRV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 348.97K$ 348.97K $ 348.97K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 172,013,886.6976304 172,013,886.6976304 172,013,886.6976304

Had Pasaran semasa Nerve Finance ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NRV ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 172013886.6976304. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 348.97K.