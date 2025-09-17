NerveFlux (NERVE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0
24J Rendah $ 0
24J Tinggi $ 0
Sepanjang Masa $ 0.02920145
Harga Terendah $ 0
Perubahan Harga (1J) --
Perubahan Harga (1D) --
Perubahan Harga (7D) +4.49%

NerveFlux (NERVE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NERVE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NERVE sepanjang masa ialah $ 0.02920145, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NERVE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +4.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NerveFlux (NERVE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.43K
Kelantangan (24J) --
Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 68.80K
Bekalan Peredaran 44.08M
Jumlah Bekalan 184,568,500.0

Had Pasaran semasa NerveFlux ialah $ 16.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NERVE ialah 44.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 184568500.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 68.80K.