Tokenomik NerveFlux (NERVE)

Lihat cerapan utama tentang NerveFlux (NERVE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

NerveFlux (NERVE) Maklumat

The Idea of NerveFlux is to build an ecosystem where everyone will be able to invest (buy and sell) in real estate properties without converting cryptocurrency to fiat. NerveFlux has other use cases like Metaverse, NFT, PSE game, and its Charity Program (innovative Tree Planting Program) aimed at fighting climate change. A Tree for every wallet address (conditionally) aside from its innovative marketplace. NerveFlux is designed to solve real-life problems. Nerve Token will be used in multiple Eco-system. NerveFlux is an innovative project born out of necessity to solve real-life technical problems that are being faced by all including the NerveFlux team. NerveFlux is not crypto as usual nor a profit-driven investment. A fully functional NerveFlux Marketplace will eradicate the need of converting cryptocurrency to fiat. At NerveFlux our goal is to build the future, our goal is to make crypto more adoptable, accepted, and regulated.

Laman Web Rasmi:
https://nerveflux.io/

NerveFlux (NERVE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk NerveFlux (NERVE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 16.43K
Jumlah Bekalan:
$ 184.57M
Bekalan Edaran:
$ 44.08M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 68.80K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02920145
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00012802
Harga Semasa:
$ 0.00037275
Tokenomik NerveFlux (NERVE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik NerveFlux (NERVE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NERVE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NERVE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NERVE, terokai NERVE harga langsung token!

NERVE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NERVE? Halaman ramalan harga NERVE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

