NerveNetwork (NVT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00106713 $ 0.00106713 $ 0.00106713 24J Rendah $ 0.0010944 $ 0.0010944 $ 0.0010944 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00106713$ 0.00106713 $ 0.00106713 24J Tinggi $ 0.0010944$ 0.0010944 $ 0.0010944 Sepanjang Masa $ 0.365258$ 0.365258 $ 0.365258 Harga Terendah $ 0.00104062$ 0.00104062 $ 0.00104062 Perubahan Harga (1J) -0.48% Perubahan Harga (1D) -0.73% Perubahan Harga (7D) +2.00% Perubahan Harga (7D) +2.00%

NerveNetwork (NVT) harga masa nyata ialah $0.0010664. Sepanjang 24 jam yang lalu, NVT didagangkan antara $ 0.00106713 rendah dan $ 0.0010944 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NVT sepanjang masa ialah $ 0.365258, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00104062.

Dari segi prestasi jangka pendek, NVT telah berubah sebanyak -0.48% sejak sejam yang lalu, -0.73% dalam 24 jam dan +2.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NerveNetwork (NVT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 449.25K$ 449.25K $ 449.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Bekalan Peredaran 421.27M 421.27M 421.27M Jumlah Bekalan 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Had Pasaran semasa NerveNetwork ialah $ 449.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NVT ialah 421.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.24M.