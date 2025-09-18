Ness Lab (NESS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.04885463 24J Tinggi $ 0.04903469 Sepanjang Masa $ 0.886256 Harga Terendah $ 0.02948356 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.01% Perubahan Harga (7D) -0.14%

Ness Lab (NESS) harga masa nyata ialah $0.0489399. Sepanjang 24 jam yang lalu, NESS didagangkan antara $ 0.04885463 rendah dan $ 0.04903469 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NESS sepanjang masa ialah $ 0.886256, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02948356.

Dari segi prestasi jangka pendek, NESS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan -0.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ness Lab (NESS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00 Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 Jumlah Bekalan --

Had Pasaran semasa Ness Lab ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NESS ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak . Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 0.00.