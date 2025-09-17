Nest AI by Virtuals (NEST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00058426 $ 0.00058426 $ 0.00058426 24J Rendah $ 0.00060132 $ 0.00060132 $ 0.00060132 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00058426$ 0.00058426 $ 0.00058426 24J Tinggi $ 0.00060132$ 0.00060132 $ 0.00060132 Sepanjang Masa $ 0.0019148$ 0.0019148 $ 0.0019148 Harga Terendah $ 0.00039975$ 0.00039975 $ 0.00039975 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -2.51% Perubahan Harga (7D) -7.06% Perubahan Harga (7D) -7.06%

Nest AI by Virtuals (NEST) harga masa nyata ialah $0.00058513. Sepanjang 24 jam yang lalu, NEST didagangkan antara $ 0.00058426 rendah dan $ 0.00060132 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NEST sepanjang masa ialah $ 0.0019148, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00039975.

Dari segi prestasi jangka pendek, NEST telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -2.51% dalam 24 jam dan -7.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nest AI by Virtuals (NEST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 585.13K$ 585.13K $ 585.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 585.13K$ 585.13K $ 585.13K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Nest AI by Virtuals ialah $ 585.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NEST ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 585.13K.