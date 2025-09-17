Lagi Mengenai NEST

Nest AI by Virtuals Harga (NEST)

1 NEST ke USD Harga Langsung:

$0.00058513
-2.50%1D
Nest AI by Virtuals (NEST) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:34:57 (UTC+8)

Nest AI by Virtuals (NEST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00058426
24J Rendah
$ 0.00060132
24J Tinggi

$ 0.0019148
$ 0.00039975
-2.51%

-7.06%

-7.06%

Nest AI by Virtuals (NEST) harga masa nyata ialah $0.00058513. Sepanjang 24 jam yang lalu, NEST didagangkan antara $ 0.00058426 rendah dan $ 0.00060132 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NEST sepanjang masa ialah $ 0.0019148, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00039975.

Dari segi prestasi jangka pendek, NEST telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -2.51% dalam 24 jam dan -7.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nest AI by Virtuals (NEST) Maklumat Pasaran

$ 585.13K
--
$ 585.13K
1.00B
1,000,000,000.0
Had Pasaran semasa Nest AI by Virtuals ialah $ 585.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NEST ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 585.13K.

Nest AI by Virtuals (NEST) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Nest AI by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Nest AI by Virtuals kepada USD adalah $ -0.0000026101.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Nest AI by Virtuals kepada USD adalah $ -0.0001859279.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Nest AI by Virtuals kepada USD adalah $ -0.0008738524922252523.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.51%
30 Hari$ -0.0000026101-0.44%
60 Hari$ -0.0001859279-31.77%
90 Hari$ -0.0008738524922252523-59.89%

Apakah itu Nest AI by Virtuals (NEST)

Nest AI is an autonomous intelligence designed to understand, respond, and act in DeFi without human intervention. Combining the power of DeFi and AI (DeFAI), it educates, simplifies, and optimizes strategies to empower users of all levels. From yield farming to advanced restaking protocols, Nest AI provides actionable insights and tailored solutions. Powered by YieldNest, it’s your DeFi guide and optimizer.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Nest AI by Virtuals (NEST) Sumber

Laman Web Rasmi

Nest AI by Virtuals Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Nest AI by Virtuals (NEST) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Nest AI by Virtuals (NEST) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nest AI by Virtuals.

Semak Nest AI by Virtuals ramalan harga sekarang!

NEST kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Nest AI by Virtuals (NEST)

Memahami tokenomik Nest AI by Virtuals (NEST) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NEST dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nest AI by Virtuals (NEST)

Berapakah nilai Nest AI by Virtuals (NEST) hari ini?
Harga langsung NEST dalam USD ialah 0.00058513 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NEST ke USD?
Harga semasa NEST ke USD ialah $ 0.00058513. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Nest AI by Virtuals?
Had pasaran untuk NEST ialah $ 585.13K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NEST?
Bekalan edaran NEST ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NEST?
NEST mencapai harga ATH sebanyak 0.0019148 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NEST?
NEST melihat harga ATL sebanyak 0.00039975 USD.
Berapakah jumlah dagangan NEST?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NESTialah -- USD.
Adakah NEST akan naik lebih tinggi tahun ini?
NEST mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NESTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:34:57 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.