Nest Alpha Vault (NALPHA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 24J Rendah $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 24J Tinggi $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 Sepanjang Masa $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 Harga Terendah $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +0.03% Perubahan Harga (7D) +0.16% Perubahan Harga (7D) +0.16%

Nest Alpha Vault (NALPHA) harga masa nyata ialah $1.021. Sepanjang 24 jam yang lalu, NALPHA didagangkan antara $ 1.021 rendah dan $ 1.021 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NALPHA sepanjang masa ialah $ 1.021, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NALPHA telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.03% dalam 24 jam dan +0.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nest Alpha Vault (NALPHA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.46M$ 6.46M $ 6.46M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.46M$ 6.46M $ 6.46M Bekalan Peredaran 6.33M 6.33M 6.33M Jumlah Bekalan 6,326,871.612551 6,326,871.612551 6,326,871.612551

Had Pasaran semasa Nest Alpha Vault ialah $ 6.46M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NALPHA ialah 6.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 6326871.612551. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.46M.