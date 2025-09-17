Nest Basis Vault (NBASIS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.028 $ 1.028 $ 1.028 24J Rendah $ 1.029 $ 1.029 $ 1.029 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 24J Tinggi $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 Sepanjang Masa $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 Harga Terendah $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +0.10% Perubahan Harga (7D) +0.30% Perubahan Harga (7D) +0.30%

Nest Basis Vault (NBASIS) harga masa nyata ialah $1.029. Sepanjang 24 jam yang lalu, NBASIS didagangkan antara $ 1.028 rendah dan $ 1.029 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NBASIS sepanjang masa ialah $ 1.029, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NBASIS telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.10% dalam 24 jam dan +0.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nest Basis Vault (NBASIS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.07M$ 24.07M $ 24.07M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.07M$ 24.07M $ 24.07M Bekalan Peredaran 23.40M 23.40M 23.40M Jumlah Bekalan 23,401,602.90067 23,401,602.90067 23,401,602.90067

Had Pasaran semasa Nest Basis Vault ialah $ 24.07M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NBASIS ialah 23.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 23401602.90067. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.07M.