Nest Credit Vault (NCREDIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 24J Rendah $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.015$ 1.015 $ 1.015 24J Tinggi $ 1.015$ 1.015 $ 1.015 Sepanjang Masa $ 1.015$ 1.015 $ 1.015 Harga Terendah $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +0.01% Perubahan Harga (7D) +0.17% Perubahan Harga (7D) +0.17%

Nest Credit Vault (NCREDIT) harga masa nyata ialah $1.015. Sepanjang 24 jam yang lalu, NCREDIT didagangkan antara $ 1.015 rendah dan $ 1.015 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NCREDIT sepanjang masa ialah $ 1.015, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NCREDIT telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan +0.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nest Credit Vault (NCREDIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 690.23K$ 690.23K $ 690.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 690.23K$ 690.23K $ 690.23K Bekalan Peredaran 679.89K 679.89K 679.89K Jumlah Bekalan 679,888.233243 679,888.233243 679,888.233243

Had Pasaran semasa Nest Credit Vault ialah $ 690.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NCREDIT ialah 679.89K, dengan jumlah bekalan sebanyak 679888.233243. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 690.23K.