Nest Credit Vault Harga (NCREDIT)

Tidak tersenarai

1 NCREDIT ke USD Harga Langsung:

$1.015
$1.015$1.015
0.00%1D
USD
Nest Credit Vault (NCREDIT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:34:07 (UTC+8)

Nest Credit Vault (NCREDIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.015
$ 1.015$ 1.015
24J Rendah
$ 1.015
$ 1.015$ 1.015
24J Tinggi

$ 1.015
$ 1.015$ 1.015

$ 1.015
$ 1.015$ 1.015

$ 1.015
$ 1.015$ 1.015

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

0.00%

+0.01%

+0.17%

+0.17%

Nest Credit Vault (NCREDIT) harga masa nyata ialah $1.015. Sepanjang 24 jam yang lalu, NCREDIT didagangkan antara $ 1.015 rendah dan $ 1.015 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NCREDIT sepanjang masa ialah $ 1.015, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NCREDIT telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan +0.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nest Credit Vault (NCREDIT) Maklumat Pasaran

$ 690.23K
$ 690.23K$ 690.23K

--
----

$ 690.23K
$ 690.23K$ 690.23K

679.89K
679.89K 679.89K

679,888.233243
679,888.233243 679,888.233243

Had Pasaran semasa Nest Credit Vault ialah $ 690.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NCREDIT ialah 679.89K, dengan jumlah bekalan sebanyak 679888.233243. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 690.23K.

Nest Credit Vault (NCREDIT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Nest Credit Vault kepada USD adalah $ +0.000104.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Nest Credit Vault kepada USD adalah $ +0.0057289645.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Nest Credit Vault kepada USD adalah $ +0.0069022030.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Nest Credit Vault kepada USD adalah $ +0.013579.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000104+0.01%
30 Hari$ +0.0057289645+0.56%
60 Hari$ +0.0069022030+0.68%
90 Hari$ +0.013579+1.36%

Apakah itu Nest Credit Vault (NCREDIT)

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nCREDIT is a diversified earn strategy combining institutional-grade public and private credit from leading global managers and innovative onchain platforms. It blends senior secured loans, trade finance, basis trading, and short-term debt to deliver stable, high-quality yield across market conditions. Designed for resilient income, nCREDIT gives everyday capital access to the strategies once reserved for institutions.

Nest Credit Vault (NCREDIT) Sumber

Laman Web Rasmi

Nest Credit Vault Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Nest Credit Vault (NCREDIT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Nest Credit Vault (NCREDIT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nest Credit Vault.

Semak Nest Credit Vault ramalan harga sekarang!

NCREDIT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Nest Credit Vault (NCREDIT)

Memahami tokenomik Nest Credit Vault (NCREDIT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NCREDIT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nest Credit Vault (NCREDIT)

Berapakah nilai Nest Credit Vault (NCREDIT) hari ini?
Harga langsung NCREDIT dalam USD ialah 1.015 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NCREDIT ke USD?
Harga semasa NCREDIT ke USD ialah $ 1.015. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Nest Credit Vault?
Had pasaran untuk NCREDIT ialah $ 690.23K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NCREDIT?
Bekalan edaran NCREDIT ialah 679.89K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NCREDIT?
NCREDIT mencapai harga ATH sebanyak 1.015 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NCREDIT?
NCREDIT melihat harga ATL sebanyak 1.0 USD.
Berapakah jumlah dagangan NCREDIT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NCREDITialah -- USD.
Adakah NCREDIT akan naik lebih tinggi tahun ini?
NCREDIT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NCREDITramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.