Nest Elixir Vault Harga (NELIXIR)

Tidak tersenarai

1 NELIXIR ke USD Harga Langsung:

$1.038
$1.038
0.00%1D
Nest Elixir Vault (NELIXIR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:34:18 (UTC+8)

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.038
$ 1.038$ 1.038
24J Rendah
$ 1.038
$ 1.038$ 1.038
24J Tinggi

$ 1.038
$ 1.038$ 1.038

$ 1.038
$ 1.038$ 1.038

$ 1.038
$ 1.038$ 1.038

$ 1.018
$ 1.018$ 1.018

0.00%

+0.01%

+0.10%

+0.10%

Nest Elixir Vault (NELIXIR) harga masa nyata ialah $1.038. Sepanjang 24 jam yang lalu, NELIXIR didagangkan antara $ 1.038 rendah dan $ 1.038 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NELIXIR sepanjang masa ialah $ 1.038, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.018.

Dari segi prestasi jangka pendek, NELIXIR telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan +0.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Maklumat Pasaran

$ 363.96K
$ 363.96K$ 363.96K

--
----

$ 363.96K
$ 363.96K$ 363.96K

350.70K
350.70K 350.70K

350,701.186179
350,701.186179 350,701.186179

Had Pasaran semasa Nest Elixir Vault ialah $ 363.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NELIXIR ialah 350.70K, dengan jumlah bekalan sebanyak 350701.186179. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 363.96K.

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Nest Elixir Vault kepada USD adalah $ +0.000155.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Nest Elixir Vault kepada USD adalah $ +0.0044125380.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Nest Elixir Vault kepada USD adalah $ +0.0102318774.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Nest Elixir Vault kepada USD adalah $ +0.014485.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000155+0.01%
30 Hari$ +0.0044125380+0.43%
60 Hari$ +0.0102318774+0.99%
90 Hari$ +0.014485+1.42%

Apakah itu Nest Elixir Vault (NELIXIR)

At Nest, our mission is to bring the world closer to a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real-world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem. Our permissionless protocol enables anyone to earn institutional-grade yields from real-world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments in the form of tokens that represent yield streams. These tokens, what we technically refer to as vault tokens, can be managed or traded independently of the underlying tokens, permissionlessly.

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Sumber

Laman Web Rasmi

Nest Elixir Vault Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Nest Elixir Vault (NELIXIR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Nest Elixir Vault (NELIXIR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nest Elixir Vault.

Semak Nest Elixir Vault ramalan harga sekarang!

NELIXIR kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Nest Elixir Vault (NELIXIR)

Memahami tokenomik Nest Elixir Vault (NELIXIR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NELIXIR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nest Elixir Vault (NELIXIR)

Berapakah nilai Nest Elixir Vault (NELIXIR) hari ini?
Harga langsung NELIXIR dalam USD ialah 1.038 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NELIXIR ke USD?
Harga semasa NELIXIR ke USD ialah $ 1.038. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Nest Elixir Vault?
Had pasaran untuk NELIXIR ialah $ 363.96K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NELIXIR?
Bekalan edaran NELIXIR ialah 350.70K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NELIXIR?
NELIXIR mencapai harga ATH sebanyak 1.038 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NELIXIR?
NELIXIR melihat harga ATL sebanyak 1.018 USD.
Berapakah jumlah dagangan NELIXIR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NELIXIRialah -- USD.
Adakah NELIXIR akan naik lebih tinggi tahun ini?
NELIXIR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NELIXIRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Nest Elixir Vault (NELIXIR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

