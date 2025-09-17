Nest Elixir Vault (NELIXIR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.038 $ 1.038 $ 1.038 24J Rendah $ 1.038 $ 1.038 $ 1.038 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.038$ 1.038 $ 1.038 24J Tinggi $ 1.038$ 1.038 $ 1.038 Sepanjang Masa $ 1.038$ 1.038 $ 1.038 Harga Terendah $ 1.018$ 1.018 $ 1.018 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +0.01% Perubahan Harga (7D) +0.10% Perubahan Harga (7D) +0.10%

Nest Elixir Vault (NELIXIR) harga masa nyata ialah $1.038. Sepanjang 24 jam yang lalu, NELIXIR didagangkan antara $ 1.038 rendah dan $ 1.038 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NELIXIR sepanjang masa ialah $ 1.038, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.018.

Dari segi prestasi jangka pendek, NELIXIR telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan +0.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 363.96K$ 363.96K $ 363.96K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 363.96K$ 363.96K $ 363.96K Bekalan Peredaran 350.70K 350.70K 350.70K Jumlah Bekalan 350,701.186179 350,701.186179 350,701.186179

Had Pasaran semasa Nest Elixir Vault ialah $ 363.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NELIXIR ialah 350.70K, dengan jumlah bekalan sebanyak 350701.186179. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 363.96K.