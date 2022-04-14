Tokenomik Nest Elixir Vault (NELIXIR)

Nest Elixir Vault (NELIXIR)
Nest Elixir Vault (NELIXIR) Maklumat

At Nest, our mission is to bring the world closer to a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real-world yields.

Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem. Our permissionless protocol enables anyone to earn institutional-grade yields from real-world assets.

Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments in the form of tokens that represent yield streams. These tokens, what we technically refer to as vault tokens, can be managed or traded independently of the underlying tokens, permissionlessly.

Laman Web Rasmi:
https://app.nest.credit/nest-elixir-vault

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Nest Elixir Vault (NELIXIR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 364.01K
Jumlah Bekalan:
$ 350.70K
Bekalan Edaran:
$ 350.70K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 364.01K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.038
Terendah Sepanjang Masa:
$ 1.018
Harga Semasa:
$ 1.038
Tokenomik Nest Elixir Vault (NELIXIR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Nest Elixir Vault (NELIXIR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NELIXIR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NELIXIR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NELIXIR, terokai NELIXIR harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

