Nest ETF Vault (NETF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 24J Rendah $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 24J Tinggi $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 Sepanjang Masa $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 Harga Terendah $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +0.03% Perubahan Harga (7D) +0.06% Perubahan Harga (7D) +0.06%

Nest ETF Vault (NETF) harga masa nyata ialah $1.009. Sepanjang 24 jam yang lalu, NETF didagangkan antara $ 1.008 rendah dan $ 1.009 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NETF sepanjang masa ialah $ 1.009, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NETF telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.03% dalam 24 jam dan +0.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nest ETF Vault (NETF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.10K$ 4.10K $ 4.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.10K$ 4.10K $ 4.10K Bekalan Peredaran 4.07K 4.07K 4.07K Jumlah Bekalan 4,068.469963 4,068.469963 4,068.469963

Had Pasaran semasa Nest ETF Vault ialah $ 4.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NETF ialah 4.07K, dengan jumlah bekalan sebanyak 4068.469963. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.10K.