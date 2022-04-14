Lihat cerapan utama tentang Nest ETF Vault (NETF), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.

Nest ETF Vault (NETF) Maklumat

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets.

Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield.

Nest ETFs (nETF) is a fully liquid, 30-day paying onchain vault that delivers diversified, real-world yield through a rotating basket of institutionally issued ETFs. Built for crypto-native users, the strategy offers permissionless access to yield streams historically gated by TradFi rails. All assets are sourced from top-tier managers like BlackRock, Blackstone, and Simplify, ensuring quality and credibility behind every tokenized position. No lockups. No KYC. Just programmable, yield-bearing capital that behaves like the rest of crypto.

Laman Web Rasmi: https://app.nest.credit/nest-etf-vault