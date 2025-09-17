Nest Institutional Vault (NINSTO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 24J Rendah $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 24J Tinggi $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 Sepanjang Masa $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 Harga Terendah $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +0.06% Perubahan Harga (7D) +0.22% Perubahan Harga (7D) +0.22%

Nest Institutional Vault (NINSTO) harga masa nyata ialah $1.023. Sepanjang 24 jam yang lalu, NINSTO didagangkan antara $ 1.023 rendah dan $ 1.023 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NINSTO sepanjang masa ialah $ 1.023, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NINSTO telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.06% dalam 24 jam dan +0.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nest Institutional Vault (NINSTO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.08M$ 6.08M $ 6.08M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.08M$ 6.08M $ 6.08M Bekalan Peredaran 5.94M 5.94M 5.94M Jumlah Bekalan 5,940,464.613197 5,940,464.613197 5,940,464.613197

Had Pasaran semasa Nest Institutional Vault ialah $ 6.08M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NINSTO ialah 5.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5940464.613197. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.08M.