Nest PayFi Vault (NPAYFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24J Rendah $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24J Tinggi $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Sepanjang Masa $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Harga Terendah $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Nest PayFi Vault (NPAYFI) harga masa nyata ialah $1. Sepanjang 24 jam yang lalu, NPAYFI didagangkan antara $ 1.0 rendah dan $ 1.0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NPAYFI sepanjang masa ialah $ 1.0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NPAYFI telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nest PayFi Vault (NPAYFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.17K$ 3.17K $ 3.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.17K$ 3.17K $ 3.17K Bekalan Peredaran 3.17K 3.17K 3.17K Jumlah Bekalan 3,172.915898 3,172.915898 3,172.915898

Had Pasaran semasa Nest PayFi Vault ialah $ 3.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NPAYFI ialah 3.17K, dengan jumlah bekalan sebanyak 3172.915898. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.17K.