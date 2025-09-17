Nest Protocol (NEST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.237647$ 0.237647 $ 0.237647 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -13.79% Perubahan Harga (7D) -13.79%

Nest Protocol (NEST) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NEST didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NEST sepanjang masa ialah $ 0.237647, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NEST telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -13.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nest Protocol (NEST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.30M$ 3.30M $ 3.30M Bekalan Peredaran 5.93B 5.93B 5.93B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Nest Protocol ialah $ 1.96M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NEST ialah 5.93B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.30M.