Nest Treasury Vault (NTBILL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 24J Rendah $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 24J Tinggi $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 Sepanjang Masa $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 Harga Terendah $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +0.08% Perubahan Harga (7D) +0.11% Perubahan Harga (7D) +0.11%

Nest Treasury Vault (NTBILL) harga masa nyata ialah $1.013. Sepanjang 24 jam yang lalu, NTBILL didagangkan antara $ 1.012 rendah dan $ 1.013 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NTBILL sepanjang masa ialah $ 1.013, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NTBILL telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.08% dalam 24 jam dan +0.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nest Treasury Vault (NTBILL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.33M$ 12.33M $ 12.33M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.33M$ 12.33M $ 12.33M Bekalan Peredaran 12.17M 12.17M 12.17M Jumlah Bekalan 12,172,283.94818 12,172,283.94818 12,172,283.94818

Had Pasaran semasa Nest Treasury Vault ialah $ 12.33M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NTBILL ialah 12.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 12172283.94818. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.33M.