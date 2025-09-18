Nestree (EGG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00202065 $ 0.00202065 $ 0.00202065 24J Rendah $ 0.00203807 $ 0.00203807 $ 0.00203807 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00202065$ 0.00202065 $ 0.00202065 24J Tinggi $ 0.00203807$ 0.00203807 $ 0.00203807 Sepanjang Masa $ 0.063892$ 0.063892 $ 0.063892 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.24% Perubahan Harga (1D) -0.05% Perubahan Harga (7D) -0.34% Perubahan Harga (7D) -0.34%

Nestree (EGG) harga masa nyata ialah $0.00202765. Sepanjang 24 jam yang lalu, EGG didagangkan antara $ 0.00202065 rendah dan $ 0.00203807 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EGG sepanjang masa ialah $ 0.063892, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, EGG telah berubah sebanyak -0.24% sejak sejam yang lalu, -0.05% dalam 24 jam dan -0.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nestree (EGG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.08M$ 6.08M $ 6.08M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Nestree ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EGG ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 3000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.08M.