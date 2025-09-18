NETA (NETA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 2.91 $ 2.91 $ 2.91 24J Rendah $ 3.02 $ 3.02 $ 3.02 24J Tinggi 24J Rendah $ 2.91$ 2.91 $ 2.91 24J Tinggi $ 3.02$ 3.02 $ 3.02 Sepanjang Masa $ 10,041,595$ 10,041,595 $ 10,041,595 Harga Terendah $ 2.91$ 2.91 $ 2.91 Perubahan Harga (1J) +0.27% Perubahan Harga (1D) -2.25% Perubahan Harga (7D) -9.93% Perubahan Harga (7D) -9.93%

NETA (NETA) harga masa nyata ialah $2.92. Sepanjang 24 jam yang lalu, NETA didagangkan antara $ 2.91 rendah dan $ 3.02 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NETA sepanjang masa ialah $ 10,041,595, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.91.

Dari segi prestasi jangka pendek, NETA telah berubah sebanyak +0.27% sejak sejam yang lalu, -2.25% dalam 24 jam dan -9.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NETA (NETA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 93.17K$ 93.17K $ 93.17K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 31,886.6 31,886.6 31,886.6

Had Pasaran semasa NETA ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NETA ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 31886.6. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 93.17K.