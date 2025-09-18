Netflix Tokenized Stock Defichain (DNFLX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 86.06 $ 86.06 $ 86.06 24J Rendah $ 86.06 $ 86.06 $ 86.06 24J Tinggi 24J Rendah $ 86.06$ 86.06 $ 86.06 24J Tinggi $ 86.06$ 86.06 $ 86.06 Sepanjang Masa $ 468.94$ 468.94 $ 468.94 Harga Terendah $ 9.21$ 9.21 $ 9.21 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Netflix Tokenized Stock Defichain (DNFLX) harga masa nyata ialah $86.06. Sepanjang 24 jam yang lalu, DNFLX didagangkan antara $ 86.06 rendah dan $ 86.06 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DNFLX sepanjang masa ialah $ 468.94, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 9.21.

Dari segi prestasi jangka pendek, DNFLX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Netflix Tokenized Stock Defichain (DNFLX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan ---- --

Had Pasaran semasa Netflix Tokenized Stock Defichain ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DNFLX ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak . Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 0.00.