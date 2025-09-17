Netswap (NETT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03971163 $ 0.03971163 $ 0.03971163 24J Rendah $ 0.04011342 $ 0.04011342 $ 0.04011342 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03971163$ 0.03971163 $ 0.03971163 24J Tinggi $ 0.04011342$ 0.04011342 $ 0.04011342 Sepanjang Masa $ 28.25$ 28.25 $ 28.25 Harga Terendah $ 0.03319183$ 0.03319183 $ 0.03319183 Perubahan Harga (1J) -0.20% Perubahan Harga (1D) +0.37% Perubahan Harga (7D) -2.50% Perubahan Harga (7D) -2.50%

Netswap (NETT) harga masa nyata ialah $0.03996298. Sepanjang 24 jam yang lalu, NETT didagangkan antara $ 0.03971163 rendah dan $ 0.04011342 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NETT sepanjang masa ialah $ 28.25, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03319183.

Dari segi prestasi jangka pendek, NETT telah berubah sebanyak -0.20% sejak sejam yang lalu, +0.37% dalam 24 jam dan -2.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Netswap (NETT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 439.29K$ 439.29K $ 439.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 439.29K$ 439.29K $ 439.29K Bekalan Peredaran 11.00M 11.00M 11.00M Jumlah Bekalan 10,999,414.45652918 10,999,414.45652918 10,999,414.45652918

Had Pasaran semasa Netswap ialah $ 439.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NETT ialah 11.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10999414.45652918. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 439.29K.