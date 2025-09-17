Lagi Mengenai NETT

Maklumat Harga NETT

Laman Web Rasmi NETT

Tokenomik NETT

Ramalan Harga NETT

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Netswap Logo

Netswap Harga (NETT)

Tidak tersenarai

1 NETT ke USD Harga Langsung:

$0.0399374
$0.0399374$0.0399374
+0.30%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Netswap (NETT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:34:37 (UTC+8)

Netswap (NETT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03971163
$ 0.03971163$ 0.03971163
24J Rendah
$ 0.04011342
$ 0.04011342$ 0.04011342
24J Tinggi

$ 0.03971163
$ 0.03971163$ 0.03971163

$ 0.04011342
$ 0.04011342$ 0.04011342

$ 28.25
$ 28.25$ 28.25

$ 0.03319183
$ 0.03319183$ 0.03319183

-0.20%

+0.37%

-2.50%

-2.50%

Netswap (NETT) harga masa nyata ialah $0.03996298. Sepanjang 24 jam yang lalu, NETT didagangkan antara $ 0.03971163 rendah dan $ 0.04011342 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NETT sepanjang masa ialah $ 28.25, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03319183.

Dari segi prestasi jangka pendek, NETT telah berubah sebanyak -0.20% sejak sejam yang lalu, +0.37% dalam 24 jam dan -2.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Netswap (NETT) Maklumat Pasaran

$ 439.29K
$ 439.29K$ 439.29K

--
----

$ 439.29K
$ 439.29K$ 439.29K

11.00M
11.00M 11.00M

10,999,414.45652918
10,999,414.45652918 10,999,414.45652918

Had Pasaran semasa Netswap ialah $ 439.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NETT ialah 11.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10999414.45652918. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 439.29K.

Netswap (NETT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Netswap kepada USD adalah $ +0.00014801.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Netswap kepada USD adalah $ -0.0021810235.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Netswap kepada USD adalah $ -0.0051033684.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Netswap kepada USD adalah $ -0.008627529021333585.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00014801+0.37%
30 Hari$ -0.0021810235-5.45%
60 Hari$ -0.0051033684-12.77%
90 Hari$ -0.008627529021333585-17.75%

Apakah itu Netswap (NETT)

Netswap is the 1st Native DEX built on Metis Andromeda Layer 2 Network, benefiting from its lightspeed and low-cost transaction, security, scalability, decentralization and much more advantages.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Netswap (NETT) Sumber

Laman Web Rasmi

Netswap Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Netswap (NETT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Netswap (NETT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Netswap.

Semak Netswap ramalan harga sekarang!

NETT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Netswap (NETT)

Memahami tokenomik Netswap (NETT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NETT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Netswap (NETT)

Berapakah nilai Netswap (NETT) hari ini?
Harga langsung NETT dalam USD ialah 0.03996298 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NETT ke USD?
Harga semasa NETT ke USD ialah $ 0.03996298. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Netswap?
Had pasaran untuk NETT ialah $ 439.29K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NETT?
Bekalan edaran NETT ialah 11.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NETT?
NETT mencapai harga ATH sebanyak 28.25 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NETT?
NETT melihat harga ATL sebanyak 0.03319183 USD.
Berapakah jumlah dagangan NETT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NETTialah -- USD.
Adakah NETT akan naik lebih tinggi tahun ini?
NETT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NETTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:34:37 (UTC+8)

Netswap (NETT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.