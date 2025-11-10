NETWORKCITIES Harga Hari Ini

Harga langsung NETWORKCITIES (CITIES) hari ini ialah --, dengan 18.67% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CITIES kepada USD penukaran adalah -- setiap CITIES.

NETWORKCITIES kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 326,342, dengan bekalan edaran sebanyak 999.95M CITIES. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CITIES didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00196208, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, CITIES dipindahkan +0.56% dalam sejam terakhir dan -30.90% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

NETWORKCITIES (CITIES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 326.34K$ 326.34K $ 326.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 326.34K$ 326.34K $ 326.34K Bekalan Peredaran 999.95M 999.95M 999.95M Jumlah Bekalan 999,953,262.5074646 999,953,262.5074646 999,953,262.5074646

Had Pasaran semasa NETWORKCITIES ialah $ 326.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CITIES ialah 999.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999953262.5074646. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 326.34K.