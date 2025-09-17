Neuracat (NCAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00717153$ 0.00717153 $ 0.00717153 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.65% Perubahan Harga (1D) -0.50% Perubahan Harga (7D) +3.89% Perubahan Harga (7D) +3.89%

Neuracat (NCAT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NCAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NCAT sepanjang masa ialah $ 0.00717153, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NCAT telah berubah sebanyak -0.65% sejak sejam yang lalu, -0.50% dalam 24 jam dan +3.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Neuracat (NCAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 91.58K$ 91.58K $ 91.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 91.58K$ 91.58K $ 91.58K Bekalan Peredaran 999.94M 999.94M 999.94M Jumlah Bekalan 999,944,398.0 999,944,398.0 999,944,398.0

Had Pasaran semasa Neuracat ialah $ 91.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NCAT ialah 999.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999944398.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 91.58K.