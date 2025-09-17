Neurahub (NEURA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00913636 $ 0.00913636 $ 0.00913636 24J Rendah $ 0.00972834 $ 0.00972834 $ 0.00972834 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00913636$ 0.00913636 $ 0.00913636 24J Tinggi $ 0.00972834$ 0.00972834 $ 0.00972834 Sepanjang Masa $ 0.05825$ 0.05825 $ 0.05825 Harga Terendah $ 0.00619104$ 0.00619104 $ 0.00619104 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +3.94% Perubahan Harga (7D) +3.81% Perubahan Harga (7D) +3.81%

Neurahub (NEURA) harga masa nyata ialah $0.00969843. Sepanjang 24 jam yang lalu, NEURA didagangkan antara $ 0.00913636 rendah dan $ 0.00972834 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NEURA sepanjang masa ialah $ 0.05825, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00619104.

Dari segi prestasi jangka pendek, NEURA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +3.94% dalam 24 jam dan +3.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Neurahub (NEURA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 812.81K$ 812.81K $ 812.81K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 969.84K$ 969.84K $ 969.84K Bekalan Peredaran 83.81M 83.81M 83.81M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Neurahub ialah $ 812.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NEURA ialah 83.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 969.84K.