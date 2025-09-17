Neural3D (SN46) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.27 $ 1.27 $ 1.27 24J Rendah $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 24J Tinggi $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 Sepanjang Masa $ 2.09$ 2.09 $ 2.09 Harga Terendah $ 0.641241$ 0.641241 $ 0.641241 Perubahan Harga (1J) -0.52% Perubahan Harga (1D) -5.80% Perubahan Harga (7D) +34.86% Perubahan Harga (7D) +34.86%

Neural3D (SN46) harga masa nyata ialah $1.28. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN46 didagangkan antara $ 1.27 rendah dan $ 1.36 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN46 sepanjang masa ialah $ 2.09, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.641241.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN46 telah berubah sebanyak -0.52% sejak sejam yang lalu, -5.80% dalam 24 jam dan +34.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Neural3D (SN46) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M Bekalan Peredaran 2.49M 2.49M 2.49M Jumlah Bekalan 2,490,005.766495784 2,490,005.766495784 2,490,005.766495784

Had Pasaran semasa Neural3D ialah $ 3.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN46 ialah 2.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2490005.766495784. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.18M.