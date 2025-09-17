Neuralis AI (NEURAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.02088034 24J Tinggi $ 0.02170299 Sepanjang Masa $ 0.170775 Harga Terendah $ 0.00946734 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -2.61% Perubahan Harga (7D) +0.90%

Neuralis AI (NEURAI) harga masa nyata ialah $0.02098183. Sepanjang 24 jam yang lalu, NEURAI didagangkan antara $ 0.02088034 rendah dan $ 0.02170299 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NEURAI sepanjang masa ialah $ 0.170775, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00946734.

Dari segi prestasi jangka pendek, NEURAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -2.61% dalam 24 jam dan +0.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Neuralis AI (NEURAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.98K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.98K Bekalan Peredaran 1.00M Jumlah Bekalan 1,000,000.0

Had Pasaran semasa Neuralis AI ialah $ 20.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NEURAI ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.98K.