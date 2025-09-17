Neuravox ($VOX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0304075$ 0.0304075 $ 0.0304075 Harga Terendah $ 0.00029475$ 0.00029475 $ 0.00029475 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +3.99% Perubahan Harga (7D) +3.99%

Neuravox ($VOX) harga masa nyata ialah $0.00038658. Sepanjang 24 jam yang lalu, $VOX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $VOX sepanjang masa ialah $ 0.0304075, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00029475.

Dari segi prestasi jangka pendek, $VOX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +3.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Neuravox ($VOX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 38.66K$ 38.66K $ 38.66K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 38.66K$ 38.66K $ 38.66K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Neuravox ialah $ 38.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $VOX ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 38.66K.