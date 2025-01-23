Tokenomik Neuravox ($VOX)
NeuraVox Project Description
Launched on January 23, 2025, NeuraVox ($VOX) is an AI-powered communication platform built on Ethereum, designed to enhance engagement in the crypto space. It provides customizable AI voice agents that help Web3 projects, traders, and influencers host automated AMAs, investor pitches, and community interactions on platforms like Telegram and X.
NeuraVox addresses the need for consistent communication by offering 24/7 AI-driven engagement, ensuring projects can maintain a professional presence without relying on manual efforts. The AI agents are tailored to each project, delivering accurate, real-time responses to community inquiries.
Key Features:
AI Voice Agents: Fully customizable, available 24/7 to host AMAs and engage communities. Revenue-Sharing Model: Token holders earn rewards from platform revenues by staking $VOX. Tokenomics: The entire supply is allocated to liquidity, with a 5% team allocation and a 60-day vesting period. Security: Audited contracts, KYC-verified team, and liquidity locked for 365 days. Growth Strategy: Ongoing partnerships with key opinion leaders and continuous platform improvements. NeuraVox’s long-term vision is to become the leading AI-driven communication solution for Web3, expanding its capabilities to include voice recognition, multi-language support, and broader integrations across the crypto ecosystem.
Tokenomik Neuravox ($VOX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Neuravox ($VOX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token $VOX yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token $VOX yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik $VOX, terokai $VOX harga langsung token!
