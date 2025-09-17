Neurobro (BRO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00281618 $ 0.00281618 $ 0.00281618 24J Rendah $ 0.00296436 $ 0.00296436 $ 0.00296436 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00281618$ 0.00281618 $ 0.00281618 24J Tinggi $ 0.00296436$ 0.00296436 $ 0.00296436 Sepanjang Masa $ 0.04497111$ 0.04497111 $ 0.04497111 Harga Terendah $ 0.00142521$ 0.00142521 $ 0.00142521 Perubahan Harga (1J) -0.74% Perubahan Harga (1D) +0.99% Perubahan Harga (7D) -5.30% Perubahan Harga (7D) -5.30%

Neurobro (BRO) harga masa nyata ialah $0.00292139. Sepanjang 24 jam yang lalu, BRO didagangkan antara $ 0.00281618 rendah dan $ 0.00296436 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BRO sepanjang masa ialah $ 0.04497111, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00142521.

Dari segi prestasi jangka pendek, BRO telah berubah sebanyak -0.74% sejak sejam yang lalu, +0.99% dalam 24 jam dan -5.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Neurobro (BRO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M Bekalan Peredaran 798.69M 798.69M 798.69M Jumlah Bekalan 993,024,099.4301221 993,024,099.4301221 993,024,099.4301221

Had Pasaran semasa Neurobro ialah $ 2.34M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRO ialah 798.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 993024099.4301221. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.90M.