Neurobro Logo

Neurobro Harga (BRO)

Tidak tersenarai

1 BRO ke USD Harga Langsung:

$0.00292437
$0.00292437$0.00292437
+1.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Neurobro (BRO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:35:13 (UTC+8)

Neurobro (BRO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00281618
$ 0.00281618$ 0.00281618
24J Rendah
$ 0.00296436
$ 0.00296436$ 0.00296436
24J Tinggi

$ 0.00281618
$ 0.00281618$ 0.00281618

$ 0.00296436
$ 0.00296436$ 0.00296436

$ 0.04497111
$ 0.04497111$ 0.04497111

$ 0.00142521
$ 0.00142521$ 0.00142521

-0.74%

+0.99%

-5.30%

-5.30%

Neurobro (BRO) harga masa nyata ialah $0.00292139. Sepanjang 24 jam yang lalu, BRO didagangkan antara $ 0.00281618 rendah dan $ 0.00296436 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BRO sepanjang masa ialah $ 0.04497111, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00142521.

Dari segi prestasi jangka pendek, BRO telah berubah sebanyak -0.74% sejak sejam yang lalu, +0.99% dalam 24 jam dan -5.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Neurobro (BRO) Maklumat Pasaran

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

--
----

$ 2.90M
$ 2.90M$ 2.90M

798.69M
798.69M 798.69M

993,024,099.4301221
993,024,099.4301221 993,024,099.4301221

Had Pasaran semasa Neurobro ialah $ 2.34M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRO ialah 798.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 993024099.4301221. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.90M.

Neurobro (BRO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Neurobro kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Neurobro kepada USD adalah $ -0.0002374380.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Neurobro kepada USD adalah $ -0.0003082618.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Neurobro kepada USD adalah $ -0.00093539738966053.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.99%
30 Hari$ -0.0002374380-8.12%
60 Hari$ -0.0003082618-10.55%
90 Hari$ -0.00093539738966053-24.25%

Apakah itu Neurobro (BRO)

Neurobro is an AI-powered agent designed to revolutionize cryptocurrency research and education. The project aims to bridge the gap between complex blockchain systems and everyday users by providing real-time market insights, personalized education, and actionable analytics. Neurobro operates as an independent crypto market analyst and influencer who uses automation to streamline the analysis-to-content process.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Neurobro (BRO) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Neurobro Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Neurobro (BRO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Neurobro (BRO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Neurobro.

Semak Neurobro ramalan harga sekarang!

BRO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Neurobro (BRO)

Memahami tokenomik Neurobro (BRO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BRO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Neurobro (BRO)

Berapakah nilai Neurobro (BRO) hari ini?
Harga langsung BRO dalam USD ialah 0.00292139 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BRO ke USD?
Harga semasa BRO ke USD ialah $ 0.00292139. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Neurobro?
Had pasaran untuk BRO ialah $ 2.34M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BRO?
Bekalan edaran BRO ialah 798.69M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BRO?
BRO mencapai harga ATH sebanyak 0.04497111 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BRO?
BRO melihat harga ATL sebanyak 0.00142521 USD.
Berapakah jumlah dagangan BRO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BROialah -- USD.
Adakah BRO akan naik lebih tinggi tahun ini?
BRO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BROramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:35:13 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.