neuron ICP (NICP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4.86 $ 4.86 $ 4.86 24J Rendah $ 5.03 $ 5.03 $ 5.03 24J Tinggi 24J Rendah $ 4.86$ 4.86 $ 4.86 24J Tinggi $ 5.03$ 5.03 $ 5.03 Sepanjang Masa $ 15.12$ 15.12 $ 15.12 Harga Terendah $ 2.67$ 2.67 $ 2.67 Perubahan Harga (1J) -0.61% Perubahan Harga (1D) +1.52% Perubahan Harga (7D) -8.57% Perubahan Harga (7D) -8.57%

neuron ICP (NICP) harga masa nyata ialah $4.93. Sepanjang 24 jam yang lalu, NICP didagangkan antara $ 4.86 rendah dan $ 5.03 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NICP sepanjang masa ialah $ 15.12, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.67.

Dari segi prestasi jangka pendek, NICP telah berubah sebanyak -0.61% sejak sejam yang lalu, +1.52% dalam 24 jam dan -8.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

neuron ICP (NICP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 882.16K$ 882.16K $ 882.16K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 882.16K$ 882.16K $ 882.16K Bekalan Peredaran 178.93K 178.93K 178.93K Jumlah Bekalan 178,928.0 178,928.0 178,928.0

Had Pasaran semasa neuron ICP ialah $ 882.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NICP ialah 178.93K, dengan jumlah bekalan sebanyak 178928.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 882.16K.