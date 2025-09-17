Neutra Finance (NEU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 3.43$ 3.43 $ 3.43 Harga Terendah $ 0.01050565$ 0.01050565 $ 0.01050565 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -4.54% Perubahan Harga (7D) -4.54%

Neutra Finance (NEU) harga masa nyata ialah $0.04554032. Sepanjang 24 jam yang lalu, NEU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NEU sepanjang masa ialah $ 3.43, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01050565.

Dari segi prestasi jangka pendek, NEU telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -4.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Neutra Finance (NEU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 90.29K$ 90.29K $ 90.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 271.88K$ 271.88K $ 271.88K Bekalan Peredaran 1.98M 1.98M 1.98M Jumlah Bekalan 5,969,985.51260626 5,969,985.51260626 5,969,985.51260626

Had Pasaran semasa Neutra Finance ialah $ 90.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NEU ialah 1.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5969985.51260626. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 271.88K.