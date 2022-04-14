Tokenomik Neutra Finance (NEU)

Lihat cerapan utama tentang Neutra Finance (NEU), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Neutra Finance (NEU) Maklumat

Neutra Finance aims to make risk-hedged, sustainable investment strategies easily accessible for anyone, anywhere through automated strategy vaults. Neutra Finance strives to make this process simple and easy so that anyone who wants to protect their funds and earn stable returns in any market condition can do so. Neutra Finance has now completed its launch, starting with the GLP Delta Neutra Valuts strategy. The next strategy is a market neutral strategy using Sushi Swap. NEU is the utility and governance token of Neutra Finance. By staking NEU, users will earn Protocol fees in stablecoins, Escrowed NEU (esNEU), Fee Boosters

Laman Web Rasmi:
https://neutra.finance/
Kertas putih:
https://docs.neutra.finance/english/

Neutra Finance (NEU) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Neutra Finance (NEU), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 89.63K
Jumlah Bekalan:
$ 5.97M
Bekalan Edaran:
$ 1.98M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 269.86K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 3.43
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01050565
Harga Semasa:
$ 0.04520336
Tokenomik Neutra Finance (NEU): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Neutra Finance (NEU) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NEU yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NEU yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NEU, terokai NEU harga langsung token!

NEU Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NEU? Halaman ramalan harga NEU kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.