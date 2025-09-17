Lagi Mengenai XTN

Maklumat Harga XTN

Laman Web Rasmi XTN

Tokenomik XTN

Ramalan Harga XTN

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Neutrino Index Token Logo

Neutrino Index Token Harga (XTN)

Tidak tersenarai

1 XTN ke USD Harga Langsung:

$0.03261447
$0.03261447$0.03261447
+2.70%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Neutrino Index Token (XTN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:35:20 (UTC+8)

Neutrino Index Token (XTN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03161031
$ 0.03161031$ 0.03161031
24J Rendah
$ 0.03298547
$ 0.03298547$ 0.03298547
24J Tinggi

$ 0.03161031
$ 0.03161031$ 0.03161031

$ 0.03298547
$ 0.03298547$ 0.03298547

$ 2.52
$ 2.52$ 2.52

$ 0.00802108
$ 0.00802108$ 0.00802108

+0.10%

+2.77%

+210.60%

+210.60%

Neutrino Index Token (XTN) harga masa nyata ialah $0.03261447. Sepanjang 24 jam yang lalu, XTN didagangkan antara $ 0.03161031 rendah dan $ 0.03298547 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XTN sepanjang masa ialah $ 2.52, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00802108.

Dari segi prestasi jangka pendek, XTN telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, +2.77% dalam 24 jam dan +210.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Neutrino Index Token (XTN) Maklumat Pasaran

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

--
----

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

99.81M
99.81M 99.81M

99,809,955.726373
99,809,955.726373 99,809,955.726373

Had Pasaran semasa Neutrino Index Token ialah $ 3.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XTN ialah 99.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99809955.726373. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.26M.

Neutrino Index Token (XTN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Neutrino Index Token kepada USD adalah $ +0.0008802.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Neutrino Index Token kepada USD adalah $ +0.0012413295.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Neutrino Index Token kepada USD adalah $ -0.0002598981.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Neutrino Index Token kepada USD adalah $ -0.00865596831062567.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0008802+2.77%
30 Hari$ +0.0012413295+3.81%
60 Hari$ -0.0002598981-0.79%
90 Hari$ -0.00865596831062567-20.97%

Apakah itu Neutrino Index Token (XTN)

Token, Asset-backed Tokens, Stablecoins, Decentralized Finance (DeFi) USD Stablecoin, Neutrino

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Neutrino Index Token (XTN) Sumber

Laman Web Rasmi

Neutrino Index Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Neutrino Index Token (XTN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Neutrino Index Token (XTN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Neutrino Index Token.

Semak Neutrino Index Token ramalan harga sekarang!

XTN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Neutrino Index Token (XTN)

Memahami tokenomik Neutrino Index Token (XTN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XTN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Neutrino Index Token (XTN)

Berapakah nilai Neutrino Index Token (XTN) hari ini?
Harga langsung XTN dalam USD ialah 0.03261447 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XTN ke USD?
Harga semasa XTN ke USD ialah $ 0.03261447. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Neutrino Index Token?
Had pasaran untuk XTN ialah $ 3.26M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XTN?
Bekalan edaran XTN ialah 99.81M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XTN?
XTN mencapai harga ATH sebanyak 2.52 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XTN?
XTN melihat harga ATL sebanyak 0.00802108 USD.
Berapakah jumlah dagangan XTN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XTNialah -- USD.
Adakah XTN akan naik lebih tinggi tahun ini?
XTN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XTNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:35:20 (UTC+8)

Neutrino Index Token (XTN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.