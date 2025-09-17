Neutrino Index Token (XTN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03161031 $ 0.03161031 $ 0.03161031 24J Rendah $ 0.03298547 $ 0.03298547 $ 0.03298547 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03161031$ 0.03161031 $ 0.03161031 24J Tinggi $ 0.03298547$ 0.03298547 $ 0.03298547 Sepanjang Masa $ 2.52$ 2.52 $ 2.52 Harga Terendah $ 0.00802108$ 0.00802108 $ 0.00802108 Perubahan Harga (1J) +0.10% Perubahan Harga (1D) +2.77% Perubahan Harga (7D) +210.60% Perubahan Harga (7D) +210.60%

Neutrino Index Token (XTN) harga masa nyata ialah $0.03261447. Sepanjang 24 jam yang lalu, XTN didagangkan antara $ 0.03161031 rendah dan $ 0.03298547 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XTN sepanjang masa ialah $ 2.52, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00802108.

Dari segi prestasi jangka pendek, XTN telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, +2.77% dalam 24 jam dan +210.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Neutrino Index Token (XTN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.26M$ 3.26M $ 3.26M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.26M$ 3.26M $ 3.26M Bekalan Peredaran 99.81M 99.81M 99.81M Jumlah Bekalan 99,809,955.726373 99,809,955.726373 99,809,955.726373

Had Pasaran semasa Neutrino Index Token ialah $ 3.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XTN ialah 99.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99809955.726373. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.26M.