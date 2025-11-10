NEUY Harga Hari Ini

Harga langsung NEUY (NEUY) hari ini ialah $ 0.03392365, dengan 3.55% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NEUY kepada USD penukaran adalah $ 0.03392365 setiap NEUY.

NEUY kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,174,566, dengan bekalan edaran sebanyak 64.08M NEUY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NEUY didagangkan antara $ 0.0323027 (rendah) dan $ 0.0340183 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.51, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0127721.

Dalam prestasi jangka pendek, NEUY dipindahkan -0.27% dalam sejam terakhir dan -6.28% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

NEUY (NEUY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Bekalan Peredaran 64.08M 64.08M 64.08M Jumlah Bekalan 71,280,000.0 71,280,000.0 71,280,000.0

Had Pasaran semasa NEUY ialah $ 2.17M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NEUY ialah 64.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 71280000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.42M.