Neva (NEVA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0405523$ 0.0405523 $ 0.0405523 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +8.91% Perubahan Harga (7D) +8.91%

Neva (NEVA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NEVA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NEVA sepanjang masa ialah $ 0.0405523, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NEVA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +8.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Neva (NEVA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 29.84K$ 29.84K $ 29.84K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 47.52K$ 47.52K $ 47.52K Bekalan Peredaran 62.79M 62.79M 62.79M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Neva ialah $ 29.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NEVA ialah 62.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 47.52K.