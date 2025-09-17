neversol Harga (NEVER)
neversol (NEVER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NEVER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NEVER sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, NEVER telah berubah sebanyak +0.40% sejak sejam yang lalu, -1.28% dalam 24 jam dan +0.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa neversol ialah $ 56.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NEVER ialah 79.38B, dengan jumlah bekalan sebanyak 99988942273.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 71.77K.
Pada hari ini, perubahan harga neversol kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga neversol kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga neversol kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga neversol kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-1.28%
|30 Hari
|$ 0
|-54.89%
|60 Hari
|$ 0
|-20.37%
|90 Hari
|$ 0
|--
$NEVER is a groundbreaking project that brings the power of memes to the Solana network, revolutionizing the way we perceive and interact with digital assets. Built on the Solana blockchain, $NEVER leverages the speed and scalability of Solana to create a vibrant and dynamic meme economy. Key Features: Meme NFTs on Solana: $NEVER introduces a unique collection of meme-inspired non-fungible tokens (NFTs) on the Solana blockchain. These NFTs capture the essence of internet culture and enable users to own, trade, and showcase their favorite memes in a decentralized and secure environment. Community-driven Governance: $NEVER is more than just a collection of memes; it's a community-driven project where users actively participate in governance decisions. Holders of $NEVER tokens have the power to propose and vote on changes to the platform, ensuring a democratic and inclusive ecosystem. Liquidity Pools and Staking: Users can engage with $NEVER through liquidity pools and staking mechanisms. By providing liquidity to meme pairs or staking $NEVER tokens, users can earn rewards, fostering a dynamic and participatory community. Meme Farming: $NEVER introduces the concept of "meme farming," allowing users to cultivate and grow their meme collections over time. The more active and engaged a user is within the $NEVER ecosystem, the greater their potential for cultivating rare and valuable meme NFTs. Cross-Platform Compatibility: $NEVER is designed to be accessible across various platforms, making it easy for users to interact with the meme economy seamlessly. Whether through web platforms, mobile apps, or browser extensions, $NEVER ensures a user-friendly experience for all. Dynamic Marketplace: The $NEVER marketplace serves as a hub for meme enthusiasts, providing a space for buying, selling, and trading meme NFTs. The marketplace is driven by the community, with decentralized features that empower users to set their own terms for transactions.
