New Baby Elephant Houston Zoo Logo

New Baby Elephant Houston Zoo Harga (KIRBY)

Tidak tersenarai

1 KIRBY ke USD Harga Langsung:

--
----
-1.20%1D
USD
New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:03:11 (UTC+8)

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01773507
$ 0.01773507$ 0.01773507

$ 0
$ 0$ 0

-1.15%

-1.20%

+8.84%

+8.84%

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KIRBY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KIRBY sepanjang masa ialah $ 0.01773507, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KIRBY telah berubah sebanyak -1.15% sejak sejam yang lalu, -1.20% dalam 24 jam dan +8.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) Maklumat Pasaran

$ 44.38K
$ 44.38K$ 44.38K

--
----

$ 44.38K
$ 44.38K$ 44.38K

998.82M
998.82M 998.82M

998,824,371.301183
998,824,371.301183 998,824,371.301183

Had Pasaran semasa New Baby Elephant Houston Zoo ialah $ 44.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KIRBY ialah 998.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998824371.301183. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 44.38K.

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga New Baby Elephant Houston Zoo kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga New Baby Elephant Houston Zoo kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga New Baby Elephant Houston Zoo kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga New Baby Elephant Houston Zoo kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.20%
30 Hari$ 0+16.30%
60 Hari$ 0+12.72%
90 Hari$ 0--

Apakah itu New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY)

The KIRBY token is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, inspired by the birth of Kirby, a baby elephant at the Houston Zoo. While primarily created for fun and community engagement, KIRBY also raises awareness for wildlife conservation. The token features exclusive content centered around Kirby, aiming to build a strong, supportive community of animal lovers and crypto enthusiasts. With its low-cost, fast transactions on Solana, KIRBY combines the excitement of memecoins with a heartwarming story that resonates with its holders.

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) Sumber

Laman Web Rasmi

New Baby Elephant Houston Zoo Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk New Baby Elephant Houston Zoo.

Semak New Baby Elephant Houston Zoo ramalan harga sekarang!

KIRBY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY)

Memahami tokenomik New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KIRBY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY)

Berapakah nilai New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) hari ini?
Harga langsung KIRBY dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KIRBY ke USD?
Harga semasa KIRBY ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran New Baby Elephant Houston Zoo?
Had pasaran untuk KIRBY ialah $ 44.38K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KIRBY?
Bekalan edaran KIRBY ialah 998.82M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KIRBY?
KIRBY mencapai harga ATH sebanyak 0.01773507 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KIRBY?
KIRBY melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan KIRBY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KIRBYialah -- USD.
Adakah KIRBY akan naik lebih tinggi tahun ini?
KIRBY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KIRBYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.