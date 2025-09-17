Lagi Mengenai HAGGIS

New Born Haggis Pygmy Hippo Logo

New Born Haggis Pygmy Hippo Harga (HAGGIS)

Tidak tersenarai

1 HAGGIS ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.80%1D
USD
New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Carta Harga Langsung
New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00715708
$ 0.00715708$ 0.00715708

$ 0
$ 0$ 0

-0.47%

-0.85%

+4.90%

+4.90%

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HAGGIS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HAGGIS sepanjang masa ialah $ 0.00715708, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HAGGIS telah berubah sebanyak -0.47% sejak sejam yang lalu, -0.85% dalam 24 jam dan +4.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Maklumat Pasaran

$ 47.06K
$ 47.06K$ 47.06K

--
----

$ 47.06K
$ 47.06K$ 47.06K

999.64M
999.64M 999.64M

999,640,393.008082
999,640,393.008082 999,640,393.008082

Had Pasaran semasa New Born Haggis Pygmy Hippo ialah $ 47.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HAGGIS ialah 999.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999640393.008082. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 47.06K.

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga New Born Haggis Pygmy Hippo kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga New Born Haggis Pygmy Hippo kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga New Born Haggis Pygmy Hippo kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga New Born Haggis Pygmy Hippo kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.85%
30 Hari$ 0+19.05%
60 Hari$ 0-22.56%
90 Hari$ 0--

Apakah itu New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS)

"$Haggis is a unique meme coin inspired by the heartwarming story of the birth of an endangered pygmy hippo calf named Haggis at Edinburgh Zoo. This coin celebrates this special event and brings together a community of animal lovers and crypto enthusiasts who want to support and enjoy a lighthearted, meme-driven project. $Haggis serves as a fun and engaging token that brings attention to endangered species while offering a distinct experience within the crypto world. Though $Haggis has no specific utility beyond community engagement and trading, it is designed to embody the spirit of Haggis the hippo playful, lively, and uniting people through a shared cause. Our mission is to create a space for users to enjoy and support a coin inspired by real-world events that make a difference, promoting a sense of camaraderie around an iconic symbol from the animal kingdom.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Sumber

Laman Web Rasmi

New Born Haggis Pygmy Hippo Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk New Born Haggis Pygmy Hippo.

Semak New Born Haggis Pygmy Hippo ramalan harga sekarang!

HAGGIS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS)

Memahami tokenomik New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HAGGIS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS)

Berapakah nilai New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) hari ini?
Harga langsung HAGGIS dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HAGGIS ke USD?
Harga semasa HAGGIS ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran New Born Haggis Pygmy Hippo?
Had pasaran untuk HAGGIS ialah $ 47.06K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HAGGIS?
Bekalan edaran HAGGIS ialah 999.64M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HAGGIS?
HAGGIS mencapai harga ATH sebanyak 0.00715708 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HAGGIS?
HAGGIS melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan HAGGIS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HAGGISialah -- USD.
Adakah HAGGIS akan naik lebih tinggi tahun ini?
HAGGIS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HAGGISramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
