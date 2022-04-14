Tokenomik New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS)

Tokenomik New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS)

Lihat cerapan utama tentang New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Maklumat

"$Haggis is a unique meme coin inspired by the heartwarming story of the birth of an endangered pygmy hippo calf named Haggis at Edinburgh Zoo. This coin celebrates this special event and brings together a community of animal lovers and crypto enthusiasts who want to support and enjoy a lighthearted, meme-driven project. $Haggis serves as a fun and engaging token that brings attention to endangered species while offering a distinct experience within the crypto world. Though $Haggis has no specific utility beyond community engagement and trading, it is designed to embody the spirit of Haggis the hippo playful, lively, and uniting people through a shared cause. Our mission is to create a space for users to enjoy and support a coin inspired by real-world events that make a difference, promoting a sense of camaraderie around an iconic symbol from the animal kingdom.

Laman Web Rasmi:
https://haggis.vip/

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 47.37K
Jumlah Bekalan:
$ 999.64M
Bekalan Edaran:
$ 999.64M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 47.37K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00715708
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00003342
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HAGGIS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HAGGIS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HAGGIS, terokai HAGGIS harga langsung token!

HAGGIS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju HAGGIS? Halaman ramalan harga HAGGIS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.