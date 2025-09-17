Apakah itu New Born Rhino (LAKKHI)

Named after the newborn baby one-horned rhino of Assam Zoo, Lakkhi, a unique digital asset created to celebrate the birth of Assam State Zoo’s rare one-horned rhino calf, named Lakkhi. Lakkhi is a symbol of hope for the conservation of the endangered one-horned rhino. This token represents a commitment to preserving wildlife and supporting conservation efforts. The $LAKKHI token launched on the Solana blockchain. Donation System Collaboration: During a pivotal meeting at Assam Zoo, plans were finalized to establish a donation platform, enabling global supporters to contribute directly to rhino conservation initiatives. Livestream POC: Proof of concept for livestreaming with integrated onramp donations, allowing contributions to the zoo for Lakkhi's conservation.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

New Born Rhino (LAKKHI) Sumber Laman Web Rasmi

New Born Rhino Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai New Born Rhino (LAKKHI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset New Born Rhino (LAKKHI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk New Born Rhino.

Semak New Born Rhino ramalan harga sekarang!

LAKKHI kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik New Born Rhino (LAKKHI)

Memahami tokenomik New Born Rhino (LAKKHI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LAKKHI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai New Born Rhino (LAKKHI) Berapakah nilai New Born Rhino (LAKKHI) hari ini? Harga langsung LAKKHI dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LAKKHI ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa LAKKHI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran New Born Rhino? Had pasaran untuk LAKKHI ialah $ 149.20K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LAKKHI? Bekalan edaran LAKKHI ialah 999.97M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LAKKHI? LAKKHI mencapai harga ATH sebanyak 0.0016444 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LAKKHI? LAKKHI melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan LAKKHI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LAKKHIialah -- USD . Adakah LAKKHI akan naik lebih tinggi tahun ini? LAKKHI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LAKKHIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

New Born Rhino (LAKKHI) Kemas Kini Industri Penting