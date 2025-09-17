Apakah itu New Doge (GNOCCHI)

GNOCCHI is a memecoin based on a viral picture that was originally posted to the r/shiba subreddit. Gnocchi quickly became very popular because of the pose she took for her photo, which is strongly reminiscent of the original Doge meme. The Gnocchi project emerged as a community-driven initiative, aiming to leverage the viral popularity of the Shiba Inu’s image to create a token that embodies the playful and lighthearted spirit of memecoins.

New Doge (GNOCCHI) Sumber Laman Web Rasmi

New Doge Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai New Doge (GNOCCHI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset New Doge (GNOCCHI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

GNOCCHI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik New Doge (GNOCCHI)

Memahami tokenomik New Doge (GNOCCHI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GNOCCHI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai New Doge (GNOCCHI) Berapakah nilai New Doge (GNOCCHI) hari ini? Harga langsung GNOCCHI dalam USD ialah 0.00007398 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GNOCCHI ke USD? $ 0.00007398 . Lihat Harga semasa GNOCCHI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran New Doge? Had pasaran untuk GNOCCHI ialah $ 73.95K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GNOCCHI? Bekalan edaran GNOCCHI ialah 999.70M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GNOCCHI? GNOCCHI mencapai harga ATH sebanyak 0.00157926 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GNOCCHI? GNOCCHI melihat harga ATL sebanyak 0.00004858 USD . Berapakah jumlah dagangan GNOCCHI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GNOCCHIialah -- USD . Adakah GNOCCHI akan naik lebih tinggi tahun ini? GNOCCHI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GNOCCHIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

New Doge (GNOCCHI) Kemas Kini Industri Penting