Tokenomik New Doge (GNOCCHI)

Lihat cerapan utama tentang New Doge (GNOCCHI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
New Doge (GNOCCHI) Maklumat

GNOCCHI is a memecoin based on a viral picture that was originally posted to the r/shiba subreddit.

Gnocchi quickly became very popular because of the pose she took for her photo, which is strongly reminiscent of the original Doge meme.

The Gnocchi project emerged as a community-driven initiative, aiming to leverage the viral popularity of the Shiba Inu’s image to create a token that embodies the playful and lighthearted spirit of memecoins. 

https://www.gnocchimeme.com

New Doge (GNOCCHI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk New Doge (GNOCCHI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 75.72K
Jumlah Bekalan:
$ 999.70M
Bekalan Edaran:
$ 999.70M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 75.72K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00157926
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik New Doge (GNOCCHI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik New Doge (GNOCCHI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GNOCCHI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GNOCCHI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GNOCCHI, terokai GNOCCHI harga langsung token!

GNOCCHI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GNOCCHI? Halaman ramalan harga GNOCCHI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.