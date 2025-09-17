Apakah itu New Order (NEWO)

New Order was created with a goal to build a self-governing incubator positioned to assist DeFi innovation, through promoting new asset classes, chain independence and machine learning. Our community includes some of the most accomplished and respected DeFi and Web3 professionals and projects. We believe that the immense opportunities of decentralized finance can only be rendered through embracing collaboration, non-segregation and multi-chain at its base. Web3, as compared to the legacy internet of the present, is best utilized through collaboration and communal contribution as opposed to the oligopolistic domination witnessed today. This vision has yet to be widely developed in the blockchain space, and thus is largely bottlenecked by the lack of interoperability, and this is exactly why we are introducing New Order. New Order is an Ecosystem DAO that is built to operate as a launchpad for the most innovative Web3 financial products, tools and applications that contribute to the vision of creating a fully composable financial ecosystem embracing multi-chain DeFi at its core. The DAO will support early stage projects aligned with its vision of being chain-agnostic, focused on a plethora of innovative new-age asset classes including data-driven tokens, NFT's and more. The primary goal is to create an ecosystem that is not bottlenecked by limiting interoperability and allow liquidity to freely enter markets and foster growth in the biggest financial ecosystem in DeFi.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai New Order (NEWO) Berapakah nilai New Order (NEWO) hari ini? Harga langsung NEWO dalam USD ialah 0.00162409 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NEWO ke USD? $ 0.00162409 . Lihat Harga semasa NEWO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran New Order? Had pasaran untuk NEWO ialah $ 275.60K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NEWO? Bekalan edaran NEWO ialah 169.70M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NEWO? NEWO mencapai harga ATH sebanyak 1.17 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NEWO? NEWO melihat harga ATL sebanyak 0.00138884 USD . Berapakah jumlah dagangan NEWO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NEWOialah -- USD . Adakah NEWO akan naik lebih tinggi tahun ini? NEWO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NEWOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

