New Truth Terminal (LORIA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.60% Perubahan Harga (7D) +3.11% Perubahan Harga (7D) +3.11%

New Truth Terminal (LORIA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, LORIA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LORIA sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LORIA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.60% dalam 24 jam dan +3.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

New Truth Terminal (LORIA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 50.64K$ 50.64K $ 50.64K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 50.64K$ 50.64K $ 50.64K Bekalan Peredaran 997.73M 997.73M 997.73M Jumlah Bekalan 997,732,526.603054 997,732,526.603054 997,732,526.603054

Had Pasaran semasa New Truth Terminal ialah $ 50.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LORIA ialah 997.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997732526.603054. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 50.64K.