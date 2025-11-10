Tokenomik NEW X CEO IS BACK (XFLOKI)

Tokenomik NEW X CEO IS BACK (XFLOKI)

Lihat cerapan utama tentang NEW X CEO IS BACK (XFLOKI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:39:18 (UTC+8)
NEW X CEO IS BACK (XFLOKI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk NEW X CEO IS BACK (XFLOKI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 28.56K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 28.56K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02817575
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000923
Harga Semasa:
$ 0
NEW X CEO IS BACK (XFLOKI) Maklumat

XFloki is a meme-inspired cryptocurrency project launched on the Ethereum network, themed around Elon Musk’s pet dog, who is humorously referred to as the “CEO of X.” The project aims to merge meme culture, blockchain technology, and community engagement through a decentralized platform that highlights entertainment, creativity, and innovation in Web3. XFloki distinguishes itself by combining Ethereum-based smart contracts with a strong narrative centered on Elon Musk’s symbolic leadership of X through his dog, Floki. It integrates interactive website features, governance participation, and token utility, offering the community a structured yet entertaining ecosystem rooted in transparency and decentralization.

Laman Web Rasmi:
https://www.newxceo.fun

Tokenomik NEW X CEO IS BACK (XFLOKI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik NEW X CEO IS BACK (XFLOKI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token XFLOKI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token XFLOKI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik XFLOKI, terokai XFLOKI harga langsung token!

XFLOKI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju XFLOKI? Halaman ramalan harga XFLOKI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

