New York Harga Hari Ini

Harga langsung New York (NYC) hari ini ialah $ 0.00001394, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NYC kepada USD penukaran adalah $ 0.00001394 setiap NYC.

New York kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 13,924.39, dengan bekalan edaran sebanyak 999.22M NYC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NYC didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00017651, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001382.

Dalam prestasi jangka pendek, NYC dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -15.04% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

New York (NYC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.92K$ 13.92K $ 13.92K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.92K$ 13.92K $ 13.92K Bekalan Peredaran 999.22M 999.22M 999.22M Jumlah Bekalan 999,216,736.783062 999,216,736.783062 999,216,736.783062

Had Pasaran semasa New York ialah $ 13.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NYC ialah 999.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999216736.783062. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.92K.