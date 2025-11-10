Tokenomik New York (NYC)

New York (NYC)
New York (NYC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk New York (NYC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga.

Modal Pasaran:
$ 13.92K
Jumlah Bekalan:
$ 999.22M
Bekalan Edaran:
$ 999.22M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 13.92K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00017651
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00001382
Harga Semasa:
$ 0
New York (NYC) Maklumat

It’s a community coin to unite the greatest city in the world, New York City. Our goal is to connect the online and offline people from New York and form a great community.

Our aim is to connect all crypto enthusiasts from New York City and everyone who feels connected to New York City in any way possible. We want the token to be the center of a great movement to unite the city.

Our plan is to organize online and offline meetings where everyone can have fun, make connections and build a strong network together.

Laman Web Rasmi:
https://x.com/nyconsol

Tokenomik New York (NYC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik New York (NYC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NYC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NYC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NYC, terokai NYC harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

