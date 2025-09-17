NEWERA (NEWERA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00001442 24J Rendah $ 0.00001479 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00192322 Harga Terendah $ 0.0000075 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -2.09% Perubahan Harga (7D) +12.81%

NEWERA (NEWERA) harga masa nyata ialah $0.00001442. Sepanjang 24 jam yang lalu, NEWERA didagangkan antara $ 0.00001442 rendah dan $ 0.00001479 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NEWERA sepanjang masa ialah $ 0.00192322, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000075.

Dari segi prestasi jangka pendek, NEWERA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -2.09% dalam 24 jam dan +12.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NEWERA (NEWERA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.39K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.39K Bekalan Peredaran 997.70M Jumlah Bekalan 997,703,379.798225

Had Pasaran semasa NEWERA ialah $ 14.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NEWERA ialah 997.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997703379.798225. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.39K.